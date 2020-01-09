港股直擊 香港財經

正所謂「新年新氣象」，在中美貿易戰暫時「休戰」之下，港股跟美股齊頭並進，曾一鼓作氣直逼29000水平，高見28883；加上香港的社會問題似乎在踏入2020年後有「緩和」的跡象，確實為投者資「沖喜」。筆者在本欄較早前亦曾提及若大市成交配合，絕對有力挑戰28900水平，但當市場瀰漫一片振奮的氣氛之際，萬料不到美伊「戰雲密布」，突然為全球帶來緊張局面，令港股及美股登時受到當頭棒喝，港股更一度跌至27800水平，慶幸仍能站穏28000水平。

中東局勢驟然升溫，可謂「一髮牽全身」，令全球股市、油價、金價變得波動。但幸而的是伊朗外長扎里夫及美國總統特朗普先後表明無打算開戰，此言論紓緩市場對美伊發生更大衝突的憂慮，恐慌情緒有所消退，更扭轉大市跌勢，加上美國上月私人就業職位新增人數勝預期，美股三大指數全線造好，標普500指數及納指再創歷史新高；而今早港股亦受消息帶動高開280點。假如美伊雙方沒再發生更激烈的行動，相信港股仍可穩守28000水平。

而早前由於中東局勢突然變得緊張，令久違的石油股，如中國石油(00857)，及黃金股，如靈寶黃金(03300)有「久旱逢甘露」之感，不過美伊之爭未見繼續惡化就令石油和黃金股有所回落。導致是次美伊問題再度緊張的主因，相信或多或少亦有特朗普為連任而助長聲勢的原因，但筆者則認為，現今的伊朗無論在財力或戰略已今非昔比，若特朗普只是為了個人利益而掀起更大波瀾，可謂「賠了夫人又折兵」，得不償失。

談回新股市場，筆者從事證券業已經有三十年，但從未見過新股招股如此「熱鬧」；但畢竟要令一隻正在招股的股份「熱鬧」，定必要配合天時地利人和，即一定要市場資金充裕、拆息合理、招股對象行業獨特和集資額細等。筆者在云云新股中，對行業獨特、集資額細的股份必定優先考慮；但此輪「招股大混戰」，便考慮多一個因素，就是「跟紅頂白」。當中只有九毛九(09922)及新石文化(01740)，前者超額600倍，凍資逾1400億元；後者超額逾千倍，其他則相信只是「陪跑分子」。

新股市場在過去一年的第四季，確實有「回春」之象，但筆者翻查數據，投資者若中籤，當中或會獲得可觀的利潤；但若上市後才高追買入，很多現在仍「未返家鄉」；所以筆者不會胡亂改變新股的看法，就是抽中必定會在上市或暗盤時獲取利潤；不中奬則一定不會追入，因為此舉大多損手，希望投資者亦能謹守此原則，為免招致不必要的損失。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗