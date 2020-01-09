香港財經

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，美伊局勢緊張，但美國沒有採取進一步的軍事行動，相信短期地緣局勢緊張並未演變成為市場風險。他預期，金價已經觸及短期高位，今年風險資產價格會繼續造好，但中美貿易戰去向及美國總統大選等不確定因素仍存在，股市回報會較去年遜色。

渣打香港財富管理去年看好中國A股，今年看法轉為中性，但看好估值存在折讓的H股，料H股表現有望優於恒指。梁振輝相信，中國會繼續減稅降費措施呼，籲留意消費股，同時因中國放寬保險業外資持股限制，也看好保險業前景。

他亦繼續看好今年美股表現，主要受惠於美國聯儲局繼續寬鬆政策環境和美國企業回購持續，都對美股構成支持。

另外，渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠表示，自2018年初起的美元上升周期或近尾聲，估計今年美滙指數較去年底有5%的潛在跌幅。她指出，美國聯儲局繼續擴大資產負債表規模，以及美國停止加息與其他貨幣的息差收窄，都會利淡美元走勢。人民幣滙價則繼續受中美貿易戰影響，兌美元料在6.8至7.2間波動。

債市方面，渣打香港財富管理投資策略副董事林嘉文認為，今年可留意新興市場政府債和亞洲美元債。他表示，新興市場政府債可受惠於美元轉弱，吸引資金流入新興市場；亞洲美元債收益率平均有3至4厘，可為投資者對沖股市波動風險。