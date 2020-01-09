香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第七日下跌，報2.0825厘，較周三低0.00536厘，是自去年11月27日以來新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.84518厘，較周三跌0.05553厘；1星期拆息回落至1.98232厘；兩星期拆息下跌至2.01482厘；3個月拆息走低至2.32625厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.37714厘；1年期拆息回落至2.39351厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.7757。