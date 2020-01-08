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國務院:清理政府國企拖欠民企賬款



國務院召開常務會議，部署清理政府和國企拖欠民企、中小企賬款工作，要求確保今年底前無分歧欠款應清盡清，存在分歧的也要加快解決，決不允許增加新的拖欠。

特朗普:伊朗襲擊未造成美軍傷亡 不容許伊擁核武



美國總統特朗普發表全國電視講話，稱伊朗用導彈襲擊美軍駐伊拉克基地事件中，沒有美軍及伊拉克人員傷亡，伊朗當局似乎也有退讓；美國不容許伊朗擁有核武，並即時對伊朗加強制裁。

美股擺脫伊朗殺局 道指高收161點納指創新高



伊朗攻擊美軍駐伊拉克基地的消息，一度拖累隔夜道指期貨插水442點；隨後伊朗外長和特朗普先後表明無打算開戰，美股周三日市低位彈升，道指最多升282點，收市仍漲161點或0.56%。標指收市升0.49%，即市曾創新高見3267點。納指創收市新高升0.67%，並創盤中新高見9168點。美國運通和VISA漲約1.7%；蘋果及微軟上揚約1.6%；波音737-800客機在伊朗發生空難，股價曾挫逾2%，收市仍跌1.75%。

戈恩潛逃後首露面 稱由始至終不應被捕



潛逃到黎巴嫩的日產汽車前會長戈恩在貝魯特露面，稱日產與日本檢察官勾結誣陷他，又否認日方對他涉嫌貪腐與瀆職的控罪，說他由始至終不應被捕。

外圍焦點簡訊

￭ 美國ADP上月私人企業新增職位20.2萬個，高於預期。

￭ 避險貨幣日圓和瑞郎先升後回落，日圓兌美元尾段跌0.61%，瑞郎兌美元下滑0.33%。德國工廠訂單數據遜預期，歐羅兌美元跌0.39%。

￭ 紐約期金收市回吐0.9%，每盎斯報1560.2美元。

￭ 美國EIA上周原油庫存意外增120萬桶，紐約期油收市插4.9%；布蘭特期油收市挫4.2%，每桶報65.44美元，早段曾突破71美元。

￭ 泛歐Stoxx 600收市揚0.17%。英國股市升0.01%，德國進賬0.71%，法國攀升0.31%。

￭ 美國參議員Tom Cotton據報向國會提交議案，要求白宮停止與容許華為參建5G網絡的國家分享情報。

￭ 瑞幸發布智能無人零售戰略，推無人咖啡機和無人售賣機；直營門店有4507家，超星巴克成中國最大連鎖品牌。

￭ 商務部副部長王受文：續推動高水平對外開放，進一步縮減外商投資負面清單。

美國會報告:中國做法將促使美轉變對港政策



美國國會報告稱，過去一年來，中國限制香港自由及削弱自治權的做法，將促使美國轉變對港政策。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28430點，較昨日恒指收市高水342點。

￭ ADR港股比例指數報28231點，較港收市高144點。

￭ 中信銀行(00998)業績快報：去年盈利按年增7.87%，不良貸款率較2018年底降0.12個百分點。

￭ 新威國際(00058)執董增持股份，觸發要約全購。

￭ 先思行(00595)獲主席提現金要約全購。

￭ 環亞國際(01143)主要股東仰智慧悉售Power Port持股，Power Port持有環亞國際約25.5%股權。

￭ 瀛晟(00209)悉售從事癌症標靶治療研究業務的附屬，作價800萬元。

￭ 越秀地產(00123)去年銷售額按年增25%。

￭ 伯明翰體育(02309)料半年虧損減少超過60%。