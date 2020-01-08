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今日 18:28 香港財經

法巴料中東局勢影響短暫 中線看好風險資產

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法國巴黎銀行財富管理首席投資策略師譚慧敏相信，中東局勢只會短暫影響投資市場，不會阻礙環球經濟增長步伐，中期而言仍看好風險資產的表現。

譚慧敏表示，一旦中東局勢惡化，相信包括聯儲局在內的不同央行將採取行動減息，可抵消對經濟的影響，而且今年是大選年，美國不會希望局勢失控影響大選。因此，倘若股市出現短期回調，投資者應趁低吸納。

對於今年整體投資前景，她認為，經濟周期延長將利好風險資產，部署上應多元化以防範市場波動；自去年10月起，環球資金開始由債市流向股市，因股票估值不高，企業盈利預估下調情況又差不多結束，股息收益率愈見吸引，預料短期內資金會繼續流向股市，看好美國、歐羅區、英國及新興市場如南韓、印度和新加坡股票。

至於中港股市，法巴看好內地股市多於港股，因更直接受惠於內地降準和利率改革，同時預期人民幣在岸價相對穩定，年內大約在6.8至7.2的範圍，並預期聯儲局今年將按兵不動。

其他資產類別方面，法巴繼續看好美國國債，預期10年期國債回報率為2%；又看好黃金作為避險資產，估計金價將在每盎斯1450至1650美元的範圍內。至於布蘭特原油價在未來6至12個月在每桶60至70美元，近期受中東局勢影響可能短暫突破70美元。

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