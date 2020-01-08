香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，隔夜拆息反彈，1個月拆息六連跌。

據財資市場公會網頁顯示，隔夜拆息終止四連跌，回升至1.90071厘，較上日升0.0875厘；一星期及兩星期拆息分別反彈至2.01893厘及2.03536厘。

一個月與三個月均連續第六日下跌，並創六周低位，分別報2.08786厘及2.33161厘。

長息方面，半年期拆息報2.40018厘；1年期拆息報2.40117厘。

港滙方面，截至下午1時39分，港元兌美元報7.7752。