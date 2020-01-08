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中信股份(00267)掛牌出售麥當勞中港業務部分股權，中信股份回應稱，是次交易純屬商業決定，未來中信及其合作夥伴將繼續致力並受益於麥當勞中國的發展。

中信股份表示，2017年以來，中信股份利用獨特的平台和豐富的資源等優勢，與其合作夥伴及麥當勞一起積極推動麥當勞在中國內地和香港的業務發展，特別是在新店選址、尋找外賣服務合作夥伴，以及提升數字化零售體驗等方面提供幫助。期間，麥當勞中國內地和香港的新餐廳數量超過1000家，總體收入和盈利也均有顯著的增長。