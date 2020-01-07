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長江基建集團(01038)董事總經理甘慶林率領高級管理層，一行人於今天(7日)到訪國家電力投資集團(國家電投)位於北京總部，研究廣泛的電力能源合作計劃，期間簽訂合作意向書，與國家電投旗下深交所上市公司吉林電力股份(吉電股份)合組合營公司。

根據合作意向書所訂，長建與吉電股份擬共同投資約25億元人民幣，建設及營運於吉林省通化市通化縣之河口綜合智慧能源項目，長江基建擬佔投資比例40%。

是次於吉林省通化市通化縣投資興建的河口綜合智慧能源項目，已被國家能源局選定為十三五能源計劃之其中一項，為吉林省內藥廠提供穩定可靠及高效益之熱電能源。

河口綜合智慧能源項目分兩期進行建設。一期項目為區內用戶提供電、熱、冷、暖能源綜合解決方案；第二期為擴建項目。

吉電股份及長建正為計劃興建的河口綜合智慧能源項目進行可行性研究，如一切順利，預計兩年後投產。

甘慶林表示，長建為長江集團成員，自1993年已在中國內地投資基建項目，一直致力促進地區發展，至今已有27年之久。長江集團現時於內地的電力項目包括珠海金灣發電廠、位於雲南大理市之華能港燈大理風力發電廠，以及位於河北樂亭縣的華能樂亭風力發電廠。是次投資將進一步擴充集團於內地之能源項目組合之餘，亦有助加速通化市藥業之發展。

他續稱，很高興是次與吉電股份有再度合作機會，長建於1997年與吉電股份攜手營運同樣位於吉林省的四平熱電廠，至今累積逾廿載合作經驗，相信在友好關係之基礎上，雙方將可拓展更廣泛的合作領域。

甘慶林指出，長江集團在內地一向投資多元化業務，涵蓋地產、能源、港口、零售、醫藥、食品工業、電廠、飛機維修及飛機租賃等多個大型投資項目，是眾多香港公司中，內地投資規模最大的一家。是次透過長建擬建設的熱電聯產項目，將再次以基建帶動國家重點行業發展。繼往開來，長江集團會繼續於中國內地尋求各方面的投資機會，配合國策，為促進國家經濟發展出一分力。