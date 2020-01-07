香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第五日下跌，報2.0981厘，較周一低0.02619厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.81321厘，較周一跌0.04762厘；1星期拆息下滑至2.00089厘；兩星期拆息回落至2.03089厘；3個月拆息跌至2.35446厘。

長息方面，半年期拆息走低至2.40029厘；1年期拆息下滑至2.39707厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7713。