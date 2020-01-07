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分析師料最快速5G iPhone上市時間或推遲

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市場預期蘋果公司今年將推出多款5G iPhone，不過，海納國際集團(Susquehanna)分析師估計，速度最快的5G iPhone的上市時間或未及市場預期，料其下半年有望出貨6000萬部5G iPhone，並以較慢速的Sub-6GHz 5G主導。

外媒報道，海納國際半導體分析師Mehdi Hosseini最新報告指，根據新近對供應商的調查發現，蘋果計劃將5G iPhone產品線分兩次發行，預期今年9月會推出速度較慢、採用6GHz以下(Sub-6GHz)頻段的5G機種，速度較快的毫米波頻段(mmWave)5G機種，料待至12月或明年1月才登場。

Sub-6GHz 5G的資料下載速度只較4G LTE網路稍微好一點，mmWave 5G的速度則快10倍。不過，mmWave的涵蓋範圍較Sub-6GHz短，因而比較適合在都市使用。

上述調查發現，蘋果決定使用內部研發的AiP(Antenna in Package)封裝內天線，不會直接向外採購零組件，是導至較遲推出的主因。

Hosseini預測，蘋果5G iPhone在今年下半年有望出貨6000萬部，其中5200萬部料屬Sub-6GHz機型；其餘800萬部為mmWave機款。

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