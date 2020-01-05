香港財經

積金局主席黃友嘉發表網誌，指過去一年環球市場未如預期般悲觀，整體來說反而錄得亮麗的回報，正好印證「投資市場有贏家、有輸家，就是沒有專家」的說法，沒有人會有準確預知未來的水晶球。

對於2020年，他認為全球市場仍然充斥着種種不穩定因素：市場憧憬中美第一階段貿易協議將於1月15日簽署，但未來中美兩國的貿易關係仍充滿變數；英國脫歐已初步消除「無協議分手」的危機，但未來英歐的雙邊談判仍存在不確定性。再加上本港經濟氣氛普遍低迷，部分強積金計劃成員或會傾向採取保守策略，例如把強積金轉移至保守基金。

他表示，作為短期投資策略，把強積金轉移至強積金保守基金，是可以理解，但長遠來說有可能跑輸通脹，截至2019年9月，香港過去一年的消費物價上升3.3%，而保守基金同期的回報率只有1.1%。他指出強積金是一項長線投資，期間無可避免經歷短期市場波動，計劃成員毋須過分擔心。

他又指，如計劃成員缺乏投資知識，或無睱打理強積金，則可考慮預設投資策略(DIS)，優點在於有效地分散風險，其組成的兩個基金，即「核心累積基金」和「65歲後基金」分散投資於環球股票和環球債券，因此受個別地區市場波動的影響較低，而其「隨齡降險」的特質，亦可以達致自動調節風險的效果。

另外，預設投資策略設收費管控，每年管理費用上限為0.75%。明白市民十分關心強積金的收費，積金局已在2019年第4季展開預設投資策略的收費上限的檢討，預計會朝着進一步減費的目標進發。

他又認為，除了做好風險管理，增加供款亦是增加退休保障的不二法門，如希望增加長遠在強積金的投資，可考慮按個人情況，作出可扣稅自願性供款(TVC)，若在2020年3月31日之前作出的TVC供款，可於2019-20的課稅年度有1.02萬元的扣稅優惠。