香港財經 時事脈搏

政務司司長張建宗表示，現屆政府會以多管齊下方式，解決土地不足、房屋供應緊張的深層次矛盾，只要下定決心，透過民、官、商合作，以及社會各界全力支持，相信辦法總比困難多。

張建宗在網誌中稱，全港首個位於大埔，由青協負責興建及營運的青年宿舍項目即將落成，合共提供80個宿位，青協共收到約900份申請，反應踴躍。後日將會在網上公布抽籤結果，預計首批租戶最快可於3月入住。

他表示，雖然首個青年宿舍提供的單位數量不多，但政府正積極與相關非政府機構推展和落實青年宿舍計劃下的其他六個項目，合共提供約3300個宿位。

其中，保良局位於元朗馬田壆的項目提供1680個宿位，是計劃下提供最多宿位的項目，預計明年(2021年)第三季完成；東華三院位於上環和香港女童軍總會位於佐敦的項目已獲批撥款進行詳細設計，現正全力推行有關工作。

香港青少年發展聯會位於旺角項目的技術可行性研究已獲批核，即將展開施工前工作；聖公會位於元朗的項目，前期顧問研究也在最後階段；至於救世軍位於灣仔的項目，本年內會展開前期工程顧問研究。

他表示，2019年《施政報告》公布大幅增加過渡性房屋項目在未來三年提供合共1萬個單位。很高興在多方協作下，截至上月底已分階段公布，合共約8000多個過渡性房屋項目單位。

財政方面，政府早前獲得立法會房屋事務委員會支持開立一筆為數50億元的資助過渡性房屋項目的工程費用計劃。政府會盡快向立法會財務委員會尋求撥款批准。