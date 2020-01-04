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議息紀錄:儲局關注通脹低迷 或改變貨幣政策



美國聯儲局上月議息紀錄顯示，政策委員們當時關注通脹低迷；局方表明，本月底議息將不會再次重申「更長期目標和貨幣政策」，外界料儲局可能在2020年定立新的貨幣政策策略。

埃文斯料美國經濟樂觀 今年增長2%至2.25%



芝加哥聯儲總裁埃文斯稱，維持美國經濟前景樂觀的判斷，預期2020年增長2%至2.25%，對聯儲局目前貨幣政策滿意。里士滿聯邦總裁Thomas Barkin表示，憂慮外圍政局動盪拖累美國經濟脫軌。

伊朗軍官遭美炸死 德黑蘭大批民眾上街抗議



伊朗首都德黑蘭有數以萬計民眾上街，抗議美軍炸死革命衞隊精銳「聖城軍」指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)。下令打死蘇萊馬尼的美國總統特朗普稱，蘇萊馬尼計劃殺害更多美國人，應該早在多年前就被鏟除；他說，美國不尋求與伊朗開戰。

道指收市挫233點 曾瀉368



市場憂慮中東衝突升級，美股道指曾跌368點或1.28%，收市仍挫233點或0.81%；標指和納指都曾插逾1%，收市分別跌0.71%及0.79%。思科、微軟和英特爾股價都回吐逾1%，蘋果跌0.97%。摩根大通和高盛分別倒退1.32%和1.17%。

外圍焦點簡訊

￭ ISM美國上月製造業指數降至47.2，為逾10年低。

￭ Tesla去年第四季電動車交付量按季增15%，多於預期。

￭ 日圓尾段報108.04兌1美元，升0.48%。ICE美滙指數升0.03%，至96.873。新興市場和商品貨幣受壓，南非蘭特跌1.49%，澳元和紐元兌美元分別挫0.54%和0.51%。

￭ 資金流入國債，推高債價，10年期美債息尾段下滑8.81基點，至1.789厘。

￭ VIX恐慌指數曾攀升29.9%，至16.2；收市仍漲12.4%，報14.02。

￭ 紐約2月期金收市升24.3美元或1.6%，每盎斯報1552.40美元，創4個月高。

￭ EIA美國上周原油庫存減少1146萬桶，減幅遠超預測。布蘭特期油及紐約期油早段最多抽升約4.8%，收市分別漲3.6%及3.1%。布蘭特期油一度逼近70美元關。

￭ 泛歐Stoxx 600收市跌0.33%。英國股市揚0.24%；德國跌1.25%；法國升0.04%。

￭ 總理李克強：繼續實施以製造業為重點的減稅降費措施。

￭ 內地理想汽車據報已申請在美國IPO，籌至少5億美元。

10屋苑周末日預約睇樓升至440個



中原地產10大屋苑周末和周日錄得440個預約睇樓，按周微升2.3%。業界人士稱，在節日氣氛影響下，樓市暫未有方向。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28415點，較昨日恒指收市低水37點。

￭ ADR港股比例指數報28373點，較港低78點。

￭ 西部水泥(02233)以總代價1.04億美元，收購納米比亞水泥業務。

￭ 萬科企業(02202)去年合同銷售6308.4億元人民幣，按年增3.94%。

￭ 華僑城(03366)悉售天立教育(01773)4266.6萬股，套現約1.32億元。

￭ 茂宸(00273)預期全年盈轉虧。

￭ 卡撒天嬌(02223)料全年溢利大幅上升。

￭ 芯成科技(00365)沽售451萬股聯想控股(03396)，套現約7261.1萬元。