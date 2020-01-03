香港財經

港滙再度轉強，兌美元一度升破7.78，高見7.7777，是自2017年5月3日以來新高。

截至下午2時27分，港滙兌美元報7.7802。

港元拆息(HIBOR)全線回落，財資市場公會稍早時公布，與樓按相關的1個月HIBOR連續第3日下跌，並回落至2.2厘水平以下，報2.14214厘，較周四低0.12554厘。

港元隔夜拆息報1.97155厘，較周四跌0.05297厘；1星期拆息回落至2.02982厘；兩星期拆息下滑至2.07964厘；3個月拆息走低至2.37393厘。