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今日 12:27 香港財經

LV據報計劃關閉銅鑼灣時代廣場門店

《南華早報》引述知情人士透露，法國奢侈品龍頭路易威登(LV)計劃關閉其在銅鑼灣時代廣場的門店。此前持有時代廣場的九龍倉置業(01997)拒絕降低租金。

報道指，LV在香港有8家門店，其中一家位於附近的利園購物中心，距離時代廣場僅數分鐘步行路程。LV早前計劃2021年於香港國際機場開設第9間分店。

香港持續示威活動，導致內地訪港旅客大減，報道指，LV法國母公司LVMH已暫時將部分銷售人員重新分派到中國內地的門店，以應對香港業績不佳的情況。

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