港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第3日下跌，並回落至2.2厘水平以下，報2.14214厘，較周四低0.12554厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.97155厘，較周四跌0.05297厘；1星期拆息回落至2.02982厘；兩星期拆息下滑至2.07964厘；3個月拆息走低至2.37393厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.40804厘；1年期拆息回落至2.41268厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7846。
今日 11:27 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第3日下跌，並回落至2.2厘水平以下，報2.14214厘，較周四低0.12554厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.97155厘，較周四跌0.05297厘；1星期拆息回落至2.02982厘；兩星期拆息下滑至2.07964厘；3個月拆息走低至2.37393厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.40804厘；1年期拆息回落至2.41268厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7846。
|下一篇：
|大和:舜宇續食正鏡頭升級 升目標價至163元
|上一篇：
|新居屋逾1200伙成交 何文田冠德苑售罄