香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第3日下跌，並回落至2.2厘水平以下，報2.14214厘，較周四低0.12554厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.97155厘，較周四跌0.05297厘；1星期拆息回落至2.02982厘；兩星期拆息下滑至2.07964厘；3個月拆息走低至2.37393厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.40804厘；1年期拆息回落至2.41268厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.7846。