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諾獎得主:倘特朗普矛頭指德國 貿戰更成功



2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯明認為，如果美國總統特朗普把矛頭對準德國而非中國，他對國際貿易的「攻擊」可能會更成功。

道指高收330點 三大指數新高響頭炮



內地降準撐經濟，加上特朗普表明月中與北京簽署首階段貿協，美股2020年開門紅，三大指數齊創即市及收市歷史新高，並緊貼全日高位告收，道指抽高330點或1.16%，標指漲0.84%，納指升1.33%。AMD股價飆7.1%，蘋果升2.28%，波音都彈2.32%。

GM前高層:戈恩迷戀權力 患有「上帝情意結」



日產汽車前董事長戈恩棄保潛逃。通用汽車前副主席Bob Lutz分析戈恩的性格，認為他患有「上帝情意結」及「行政總裁病態」，總是迷戀權力，相信自己無所不能，甚至能凌駕法律。

外圍焦點簡訊

￭ Markit美國製造業PMI終值上月報52.4，低於初值及前一個月。美國勞工部上周首次申領失業救濟人數22.2萬人，按周少2000人，預期22萬人。

￭ 美滙指數尾段彈0.44%，報96.81；英鎊與歐羅兌美元同告急跌逾0.8%。

￭ 紐約2月期金收市升5美元或0.3%，每盎斯報1528.10美元，創「七連升」及三個月高。

￭ 紐約2月期油收市升0.2%，每桶報61.18美元。倫敦布蘭特3月期油漲0.4%。

￭ 泛歐指數Stoxx 600收市揚0.93%。英股漲0.82%；德國進賬1.03%；法國攀高1.06%。

￭ 副總理韓正：積極的財政政策要大力提質增效；要積極穩妥防範和化解地方政府債務風險。

Wetland累收逾6600票 超購近17倍



新地(00016)天水圍Wetland Seasons Park周六首輪銷售，連招標發售381伙。項目周四截票，消息稱累收逾6600票，以發價單推售375伙計超購16.6倍。

人民日報:「黃色經濟圈」注定是笑話



《人民日報》發表評論稱，反中亂港分子宣揚「黃色經濟圈」概念，做起「閉關鎖港」的買賣，大開歷史倒車，真是可笑又可悲。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28822點，較昨日恒指收市高水278點。

￭ ADR港股比例指數報28779點，較港收市高236點。

￭ 五菱汽車(00305)2供1股，集資約2.05億元。

￭ 其士國際(00025)以總代價4201.51萬美元售7間美國安老院舍權益。

￭ 食品解決方案供應商Kilcoy Global Foods擬本港主板上市。

￭ 上實(00363)合資公司以46.28億人民幣，中標上海徐滙區土地使用權。

￭ 當代置業(01107)去年全年合約銷售額增長12.58%。

￭ 融信中國(03301)去年總合約銷售額增長15.94%。

￭ 力高(01622)去年實現合約銷售按年增長24.68%。

￭ 東陽光藥(01558)料全年營業額飆1.45倍。

￭ 中播(00471)夥車音智能打造「衞星+4/5G」車聯網產品。

￭ 食物及衞生局局長陳肇始：本港暫未發現與武漢相關的嚴重肺炎個案，將每日公布監測數字。