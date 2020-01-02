香港財經

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預期，港股上半年波動性不大，幅度或與2019年下半年相若，預計恒指上半年於26000至31000點間徘徊。他補充，港股下半年投資氣氛將愈加緊張，後市能否突破要寄望下半年，因屆時有本港立法會選舉、中美第二階段貿易協議談判以及美國大選。

黃栢寧較看好內銀股及內房股。他解釋，內地降準有利內銀股，而內銀資產質素亦不如外界想像般差，加上內地利率改革有利內銀股。他又相信，內房股升勢會延續至今年，內地優化樓市調控政策、去年銷售強勁致盈利前景穩健、高槓桿下利率走低，以及股息率高，均是原因。他又提到賭業股，指中場業務可能是增長來源，基建改善令旅客交通時間減少亦有助賭業股。

對於本地與民生零售相關的地產股，黃栢寧看法正面，指其抗跌力強且派息不差。他又提醒，消費者生態環境轉變下，中資科網股的行業競爭將會加劇，但5G推出將有助用戶體驗改善，故投資者仍可在新一年尋找適當機會，加強中資科網股部署。中資消費股方面，則要慎選能掌握消費升級概念的個股。

放眼環球投資環境，花旗預計全球企業整體2020年盈利增長為7%，環球股票全年回報料介乎6%至8%，建議投資者適度分散於環球市場，又預期較高質素的股息增長策略或有利回報。

該行又認為，波動市下投資者可在投資組合內加入黃金，料金價未來一段日子會在1450至1650美元徘徊。追逐息率回報的投資者則可留意5至10年期的債券，尤其是美國投資級別債券。此外，不明朗因素延續至今年下，避險貨幣如日圓可望有支持。