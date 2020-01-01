香港財經

為配合封利是的需要，金融管理局公布，三間發鈔銀行各分行將於1月14日起提供各款面額的新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。

中銀香港(02388) 表示，將於1月14日起提供新鈔兌換服務，2018新系列50及20元鈔票亦將於同日推出市面流通，連同早前已推出的1000、500及100元鈔票，中銀香港2018新系列全部面額新鈔均可供兌換。

滙豐發言人亦表示，該行將於1月14日開始提供農曆新年新鈔兌換服務，銀行會為各款面額提供足夠的新鈔及「迎新鈔」，以應付需要。