香港財經 即巿股評

恒指2019年飆2344點，升幅9.1%，跑輸外圍股市，回顧港股表現，整體上是炒股不炒市。

曾貴為藍籌升幅王的騰訊(00700)，12月份發力，今年累升19.6%，同屬新經濟股的美團(03690)，全年勁升1.3倍；阿里巴巴(09988)第四季於本港第二上市，今日收造207.2元，折合ADR約212.9美元，比去年底美股收市價137.07美元，升55.3%。

小米(01810)雖然近期持續有北水流入，全年卻要跌16%，同系金山軟件(03888)則升79%。另外，平安好醫生(01833)雖然之前有股東配股，但全年仍勁升1.1倍。

手機股方面，舜宇(02382)全年大升93.8%；有小舜宇之稱丘鈦(01478)受惠業績增速強勁，更狂飆1.9倍；瑞聲(02018)則飆49.6%。另外，中芯(00981)也升74.3%。

今年熱炒的物管股，龍頭碧桂園服務(06098)及中海物業(02669)分別大升1.1倍；雅生活(03319)更大升1.5倍。

內需亦是市場焦點，安踏(02020)全年大升85.8%；李寧(02331)更狂飆1.8倍；海底撈(06862)全年則飆82.4%；同系的頤海(01579)也勁升1.4倍。

重磅藍籌滙控(00005)若未計收息，全年要跌6.1%；友邦(01299)升25.8%；建行(00939)升4.2%；工行(01398)也升7.3%；平保(02318)漲33.2%；國壽(02628)升30.1%。

至於全年藍籌最標青的藥股中生製藥(01177)，今年大升1.1倍，另一隻藍籌藥股石藥(01093)，全年亦飆64.4%。

藍籌全年表現最曳分別為石化雙雄，中石油(00857)及中石化(00386)分別跌19.9%和16.1%，中海油(00883)全年則升7.1%。

信報分析員尹德政