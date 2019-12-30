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今日 17:39 香港財經

富達國際:已採取措施加強內部控制及管理

證監會譴責富達香港並處以罰款350萬元，原因是該公司無牌進行期貨合約交易，延遲向證監會滙報違規事項，以及在一項申請期間向證監會呈交不正確的資料，因而違反了監管規定。

富達國際表示，秉持最為嚴肅的態度處理一切監管合規事務，對於內部監控方面出現的失誤深感失望。主動向證監會報告牌照相關問題並全力配合監管機構的調查工作，亦已經採取一切必要措施加強內部控制和管理。

富達國際稱，公司過往操守良好，此前未受到過證監會施加的紀律處分，對於本次事件的發生深表遺憾。

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