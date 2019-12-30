香港財經 時事脈搏

會德豐地產借出位於大埔、屯門、東涌合共逾50萬方呎的土地8年，以興建超過2000伙過渡性房屋，預期涉及的多幅地皮可惠及逾6000名家庭，或逾2萬名人士暫住。會德豐地產主席梁志堅表示，公司有意且有合適土地用作過渡性房屋，希望有助解決短期樓宇短缺恐慌，公司會負責平整地盤，開支未定。三幅地可建最多約2800個單位。

梁志堅否認此舉與「鬥地主」氣氛有關；租期完結後不一定會收回土地改劃發展為私樓，未來情況難料，但加大供應下長遠也未必需要過渡性房屋。對於一直有議員質疑地產商借地是迫使政府出資「舖橋搭路」後方便發展周邊地皮，梁志堅稱，大型屋苑所需的基建配套與過渡性房屋相差很大，要做多很多工夫。

梁志堅指出，公司所持農地不多，總數不足500萬方呎，相信其他持有更多農地的地產商亦將有所行動，有與個別一兩家地產商談論相關話題，把不同性質的事情以不同方式向政府商討，希望能在這個非常時期，尤其是房屋短缺期間，及早有所動作，而政府長遠的房屋政策「跟住出」，望十年八年後有成績，助劏房戶解困，由私人公司與政府合作是相得益彰。

運房局局長陳帆表示，公營房屋供應雖有所改善，但預期未來10年供求仍然有差距，在供應缺乏下，過渡性房屋可紓緩居住在不適切居所及居住環境惡劣家庭的困境。11月公布當時覓得土地可興建過渡性房屋6000伙，現時會德豐地產提供近50萬方呎土地，興建大概2000伙過渡性房屋單位，對整個社會、運房局以至特區政府是一支強心針，代表社會的凝聚。

談及土地共享先導計劃，梁志堅說：「都要政府認為適合先得，大概有兩三幅同政府傾緊，起碼都幾十萬呎，有啲傾緊同其他公司合作。」

陳帆又指，有其他地產商有意借出土地，有信心可達到未來3年提供1萬伙過渡性房屋的目標。