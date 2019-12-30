香港財經

本港出口連跌13個月，11月出口按年跌1.4%，優於市場預期下跌6.2%，跌幅亦較上月下跌9.2%收窄；進口則連跌12個月，11月跌5.8%，跌幅亦小於市場預期的8.4%，亦較上月下跌11.5%有所收窄。

政府統計處公布，繼10月出口按年下跌9.2%後，11月份商品整體出口貨值為3593億元，按年下跌1.4%。同時，繼10月進口按年下跌11.5%，11月商品進口貨值為3854億元，按年下跌5.8%。11月份錄得有形貿易逆差262億元，相等於商品進口貨值的6.8%。

政府發言人表示，11月份商品出口貨值的按年跌幅收窄，主要原因是輸往內地的出口因比較基數低而反彈，輸往主要先進經濟體的出口維持疲弱。儘管內地與美國已達成第一階段貿易協議，但環球經濟增長仍有待改善，加上外圍環境仍有多項不確定因素，政府會繼續密切留意有關情況。

11月輸往亞洲的整體出口貨值升2.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，其中新加坡升8%、菲律賓升7.3%、中國內地升5.2%。另一方面，輸往日本下跌15.9%、泰國跌14.7%。

今年首11個月，商品整體出口貨值按年下跌4.7%；商品進口貨值下跌6.9%。首11月錄得有形貿易逆差3940億元，相等於商品進口貨值的9.8%。