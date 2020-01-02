香港財經 港股直擊

港股2019年底承美股強勢重越28000萬關口收爐，雖然中美落實首階段貿易協議，但預料次階段談判仍然困難重重。展望2020年，大行對港股後市依然較為審慎，恒指目標介乎27000點至29200點。

滙豐私人銀行對今年港股看法較為樂觀，認為港股現水平已大致反映中美達成首階段貿易協議的利好因素，預測恒指於2020年底可望升至29200點。但該行提醒，由於中美貿易談判預期仍然需要一段長時間，過程中存在不確定性，認為維持港股中性配置較為恰當。

瑞銀在最新的投資銀行業回顧和展望中預測，恒指今年目標28700點，即較去年的收市價僅有數百點進賬。

另一大行摩根士丹利表示，隨着企業盈利改善，對2020年股市前景審慎樂觀，預期恒指年底目標價27500點，國指為11500點。大摩指出，恒指最牛可見32300點，最熊則見19300點；國指今年最牛見13200點，最熊見8280點。

瑞信相信，香港經濟在低位浮沉，料市場已消化負面消息，恒指下跌空間有限，但同時缺乏上升催化劑，故持「中性」看法，恒指未來3至6個月目標27000點，公用股則看高一線。

建銀國際則預計，今年初恒指仍受制中美貿易談判等外圍因素，但3月業績期公布後，港股有望修復估值，並拉近與A股表現的距離，甚至可能輕微跑贏，料全年呈前低後高的W形走勢，恒指全年波動區間在23500至31000點，國企指數則介乎10000至11500點。