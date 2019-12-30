港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息升穿2.7厘，報2.7075厘，較上周五高0.01464厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.74357厘，較上周五低0.07893厘，連續第二日走低；1星期拆息回落至3.65667厘；兩星期拆息下滑至3.09607厘；3個月拆息則回升至2.43304厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.42441厘；1年期拆息回落至2.43202厘。
港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7892。
今日 11:34 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息升穿2.7厘，報2.7075厘，較上周五高0.01464厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.74357厘，較上周五低0.07893厘，連續第二日走低；1星期拆息回落至3.65667厘；兩星期拆息下滑至3.09607厘；3個月拆息則回升至2.43304厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.42441厘；1年期拆息回落至2.43202厘。
港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.7892。
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