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今日 16:38 香港財經

蘇家碧任金管局助理總裁

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金管局宣布，財政司司長根據外滙基金諮詢委員會轄下管治委員會建議，批准委任蘇家碧為助理總裁(機構拓展及營運)，下月29日生效，將接替現時兼任該職位的助理總裁(外事)陳維民，負責機構發展、傳媒關係與社區教育、人力資源、行政、財務及資訊科技事務。

蘇家碧具備豐富的公共政策、行政及機構事務經驗，她於1989年加入香港政府為政務主任，於2011年離任；其後在2012年出任香港工業總會總裁，於2015年加入港鐵(00066)擔任公司事務總監一職。

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