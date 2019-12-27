今日 12:50
港股直擊
香港財經
即巿股評
中民證券(香港)研究部董事黃偉豪指，中美股市在本港長假期期間偏好，加上憧憬中美貿易協議簽訂，市場氣氛偏好，推動大市追落後。恒指企穩28000點後，年底前或明年初有望進一步挑戰28500點。
Wetland貼市開價 每呎1.13萬
今日信報
便衣警遭防暴制服 表明「自己人」獲釋
港企得個平字 換馬中資及海外股
黃國英
｜
今日信報
標指勁度遜往昔 明年炒股不炒市
信析
｜
今日信報
年結前政策多 粉飾櫥窗追落後
陸文
｜
今日信報
外賣助食肆幫補生意
StartupBeat
月經前該這樣保養
許懿清中醫師｜ 信健康
【2020】持續緩慢增長及低通脹
祈連活(John Greenwood)
｜
財富管理
納指收市首破9000 標指累漲29%挑戰97年紀錄
國際財經 ｜ 今日 06:19
容海恩質疑警展示記者身份證意氣用事
時事脈搏 ｜ 今日 10:42
KKR夥艾伯塔購加拿大管道項目控股權
國際財經 ｜ 今日 02:30
國際金價「三連升」 創8周新高
國際財經 ｜ 今日 05:00
開市焦點:美股尋頂 港股復市再戰兩萬八
港股直擊 ｜ 今日 08:43
API指美庫存顯著跌 國際油價創3個月高
國際財經 ｜ 今日 05:04
UPS料假期後退貨宗數創紀錄新高
國際財經 ｜ 今日 02:23
港股飆逾300點創近五個月高 內房領軍
港股直擊 ｜ 今日 10:05
滙豐旺角分行暫停服務
香港財經 ｜ 今日 09:21
【國際早班車】華為:營運資金主要來自企業 非政府補貼
國際財經 ｜ 今日 07:30
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞