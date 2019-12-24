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今日 16:50 香港財經

港銀首三季稅前盈利升1.8%

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金管局季報公布，今年首三季，本港零售銀行整體除稅前經營溢利按年增加1.8%。

盈利增長主要由淨利息收入升8.3%及投資交易收入升5.88倍所帶動，但外滙及衍生工具業務收入下跌30.2%及總經營支出上升4.1%抵消部分增長。

由於市場利息水平上升，零售銀行淨息差由去年首三季的1.6%，進一步擴闊至今年同期的1.64%。

期內，銀行業貸款總額增加1.7%，其中在香港使用的貸款增加2.2%，在香港境外使用的貸款增加1.4%，貿易融資則減少1.9%。銀行業的中國內地相關貸款由 今年第二季的4.568萬億元，增加1.3%，至第三季的4.625萬億港元，佔資產總額的17.2%。

銀行業存款總額維持穩定，其中港元存款減少1%，美元存款則增加1.5%。港元存款減少，部分反映季內集資活動較沉靜。有關波幅屬正常範圍，而較近期數字顯示港元存款在10月份，較9月底升0.4%。整體而言，自今年初至10月底期間，存款總額及港元存款分別上升2.6%及3%。

銀行業貸款質素保持良好，特定分類貸款比率由6月底的0.57%微跌至9月底的0.56%。同期，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦維持穩定。

金管局表示，儘管全球及本地經濟環境的不明朗因素均逐漸增加，香港銀行體系繼續錄得盈利及維持穩健。資產質素保持良好，流動性及資本狀況強勁，具備強大緩衝抵禦潛在衝擊。

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