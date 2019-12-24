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融創中國與首創置業組戰略合作

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融創中國(01918)與首創置業(02868)及旗下金融平台首金資本在北京簽署戰略合作協議。雙方將在項目投資、金融創新、產業資源等合作，目標合作項目總投資規模200億元(人民幣‧下同)，合作項目基金總規模目標100億元。

目前，雙方在杭州、武漢、鄭州、上海、昆明等城市的多個項目正推進中，部分項目已有合作。

首金資本是首創置業「千億價值生態圈」戰略的重要組成部分。公司於2018年成立，已投資住宅和資產管理項目逾20個，累計投資和資產管理規模逾300億元。

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