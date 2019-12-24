港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續兩日跌勢，並逼近2.7厘水平，報2.69321厘，較周一高0.0175厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.90393厘，較周一彈0.70572厘；1星期拆息回升至2.65798厘；兩星期拆息上揚至3.0775厘；3個月拆息走高至2.43411厘。
長息方面，半年期拆息升至2.42714厘；1年期拆息上揚至2.43345厘。
港滙方面，截至上午11時31分，港元兌美元報7.7860。
今日 11:39 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續兩日跌勢，並逼近2.7厘水平，報2.69321厘，較周一高0.0175厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.90393厘，較周一彈0.70572厘；1星期拆息回升至2.65798厘；兩星期拆息上揚至3.0775厘；3個月拆息走高至2.43411厘。
長息方面，半年期拆息升至2.42714厘；1年期拆息上揚至2.43345厘。
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