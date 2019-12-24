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【國際早班車】波音行政總裁米倫伯格落台

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波音行政總裁米倫伯格落台 股價彈升

美國波音旗下737 Max停飛危機加深，早前被迫暫時停產，行政總裁米倫伯格(Dennis Muilenburg)宣布辭職，據報他遭到公司解僱。波音股價高收2.91%。

習近平:中日推進高質量共建一帶一路

國家主席習近平與日本首相安倍晉三在北京會面。習近平表示，中日雙方要拓展務實合作，推進高質量共建「一帶一路」和中日第三方市場合作，在人工智能、大數據、物聯網等領域加強互利合作。

李克強:多項措施緩解小微企融資難

總理李克強表示，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，明顯緩解小微企業融資難融資貴問題。

中國降關稅示好 美股收市續創新高

中國下調859項進口商品關稅率，進一步緩和貿易緊張局勢，加上波音股價一度漲近4%，推動道指曾升127點，收市仍攀高96點；標指及納指分別上揚0.09%及0.23%；三大指數齊創收市新高，標指與納指亦創即市新高。蘋果抽升1.63%。

焦點簡訊

￭ 美國11月新屋銷售反彈1.3%，年率計為71.9萬間，少過預期；耐用品訂單跌2%，預期升1.5%；芝加哥聯儲全國活動指數報0.56，市場預估為負0.33。
￭ 英鎊美市尾段挫0.46%，失守1.3美元水平；美滙指數大致持平。
￭ 紐約期金收市升0.5%，每盎斯報1488.7美元。
￭ 紐約期油收市升0.1%，布蘭特期油漲0.4%。
￭ 英國股市收市上揚0.54%；德國跌0.13%；法國進賬0.13%。
￭ 已破產日本記憶體大廠爾必達(Elpida)原社長坂本幸雄，在11月就任中國紫光集團高級副總裁。
￭ 夜市期指收報27882點，較昨日恒指收市低水24點。
￭ ADR港股比例指數報27897，較港收市低9點。
￭ 中鐵(00390)中標共32項工程，中標價合計約463.03億元人民幣。
￭ 對於媒體報道有關集團及行政總裁江慶恩等人涉及訴訟，TNG金融科技否認報道及該訴訟中的各項指控。
￭ 都市麗人(02298)預期全年盈轉虧蝕不少於9.8億元人民幣。

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