港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二日走低，報2.67571厘，較上周五低0.00643厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.19821厘，較上周五彈0.23892厘，終止三連跌；1星期拆息回升至2.32536厘；兩星期拆息上揚至2.92607厘；3個月拆息走高至2.43304厘。
長息方面，半年期拆息升至2.42679厘；1年期拆息上揚至2.43238厘。
港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.7955。
今日 11:33 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二日走低，報2.67571厘，較上周五低0.00643厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.19821厘，較上周五彈0.23892厘，終止三連跌；1星期拆息回升至2.32536厘；兩星期拆息上揚至2.92607厘；3個月拆息走高至2.43304厘。
長息方面，半年期拆息升至2.42679厘；1年期拆息上揚至2.43238厘。
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