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邱騰華將公布推廣綠色生活本地遊新措施

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商務及經濟發展局局長邱騰華將於上午11時半會見傳媒，公布推廣綠色生活本地遊的新措施，署理環境局局長謝展寰和旅遊業議會主席黃進達亦會出席。

邱騰華其後將聯同香港按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔，介紹中小企融資擔保計劃下新「九成信貸擔保產品」推出後初步的市場反應。

政府自8月起先後公布四輪紓困措施，以支援企業和保障就業，當中推出「九成信貸擔保產品」，協助規模較小、經營經驗尚淺的企業或有意獨立執業的專業人士取得融資，每間企業最高貸款額為600萬港元，最長擔保期5年。

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