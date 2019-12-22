香港財經

財政司司長陳茂波發表網誌稱，9月政府決定透過按揭證券公司推出「九成信貸擔保產品」，透過政府提供九成擔保，協助企業最多可向銀行借600萬元，擔保期最長5年，希望讓中小企更易取得銀行的周轉融資。在本月初獲立法會財務委員會通過後，計劃上周正式啟動，短短一個星期內，銀行已收到數十宗申請。

陳茂波透露，有企業於首日遞交資料，3天後便已獲批貸款。據悉首家獲批貸款的企業是一家只有5名員工的典型微企。他表示，很高興看到市場對這個新產品的初步反應正面，已有超過20家貸款機構表示有興趣參與，個別銀行更以回贈擔保費、豁免手續費及開戶費等作推廣。

他指出，不少業界人士向政府反映，現時很多企業都是咬緊牙關、吃力地維持經營，盼望社會氣氛趨向緩和，暴力停止，讓市民恢復消費意欲，希望聖誕和新年等傳統旺季時市道能稍有轉機。業界擔心的是，倘若市況未能迅速改善，新年過後將可能出現結業潮。

另外，陳茂波說，聖誕新年快到，無論過去這段日子曾經有過什麼分歧，希望市民讓自己和社會有喘息的空間。無論有多大的分歧與差異，都只有透過對話、互相理解、面向未來、共同探索，才能尋到出路。希望新一年社會能在互相諒解中前行、在有商有量中尋得出路，百業興旺。