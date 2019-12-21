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中央再撐澳門 出台金融中醫藥及遊艇政策



中央連日公布多項政策，促進澳門經濟發展及加強與內地合作，最新出台的措施，包括國家外管局公布外債管理改革試點等6項措施，以便利橫琴的澳門企業進行跨境投融資；人民銀行與澳門金融管理局簽署《貨幣互換協議》，有利澳門拓展離岸人民幣業務；中國銀保監亦鼓勵和支持澳門的銀行在內地設立機構；銀聯國際則開通澳門中行手機銀行二維碼跨境支付；此外，國家藥監局支持澳門中醫藥發展；海關總署亦推出舉措促進澳門遊艇內地「自由行」。

英下議院二讀表決通過脫歐方案



英國國會下議院二讀表決經修訂的「脫歐」方案，結果以358比234票獲得通過。

特朗普稱與習近平通話 將安排簽署貿易協議



美國總統特朗普在社交媒體貼文，表示他與國家主席習近平，就兩國的貿易談判舉行「一次非常良好的通話」(a very good talk)，雙方將會安排簽署貿易協議。另外，習近平向特朗普表達嚴重關切美方涉台港疆藏的消極言行。

貿協簽署趨明朗 美股收市再創新高



美中貿易協議及英國脫歐前景明朗化，美股三大指數再創即市及收市新高，道指高開231點，刷出28608點的新紀錄；收市升幅收窄至78點或0.28%。標指及納指分別漲0.49%和0.42%。Verizon股價抽高2%，波音挫1.65%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國第三季GDP年率終值按季增2.1%，符預期，前值增2.1%。11月PCE按年升1.5%，10月漲1.4%；個人收入按月升0.5%，勝預期；個人消費支出按月升0.4%，符預期。密歇根大學12月消費信心終值報99.3，按月升2.5，勝預測。

￭ 美國證交會(SEC)據報擬調查近年IPO股份上市首天買賣情況。

￭ 美國聯合航空延長波音737 MAX的航班停飛時間至6月4日。

￭ 美國軍方據稱計劃積存稀土磁鐵原材料。

￭ 美滙指數尾段升0.33%，報97.7；英鎊兌美元曾抽高0.55%，尾段倒跌0.15%；歐羅兌美元跌0.4%。

￭ 紐約期金收市跌3.5美元或0.2%，每盎斯報1480.90美元。

￭ 美國鑽油井數量大幅上升，紐約期油價格收跌1.2%，布蘭特期油回吐0.6%。

￭ 英國股市收升0.11%；德國反彈0.81%；法國進賬0.82%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27949點，較昨日恒指收市高水78點。

￭ ADR港股比例指數報27878點，較港收市高7點。

￭ 松齡護老(01989)控股股東洽售股權，或致控制權轉變。

￭ 四海國際(00120)終止向北京體育文化(01803)出售物流公司股權。

￭ 弘陽地產(01996)以5.86億人民幣售徐州弘陽30%股權及對應權利。

￭ 華僑城(03366)沽天立教育(01773)股份，套現共約1.79億元。

￭ 東方網庫(00430)沽盈富基金(02800)227萬股，套現共約6349.05萬元。

￭ 首都創投(02324)全年虧損收窄至1.84億元，不派末期息。