港股直擊 香港財經 即巿股評

友信證券研究部總監陳偉聰認為，年底前成交淡靜下，大市料缺乏方向且較波動，但只要恒指未有跌穿27200點，向上勢頭仍未改變。他續指，兩萬八僅屬短線阻力，明年初有望升穿並上望28600點。