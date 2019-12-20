即巿股評 港股直擊 香港財經

筆者上周指出，按照恒指以一浪高於一浪的形態運行下，是次浪頂將於2020年1月3日或6日出現。距離上次筆者預測今次浪頂的日子，餘下八至九個交易日。回望過去一周，恒指從26994點裂口抽升，本周三高見27970點，同日即月期指高見28032點，惟當日於高位見射擊之星後，周四隨即以一支陰觸回落，走勢見暗湧。如大市要繼續延續升浪，不宜失守250天線約27500點。

再從四隻重磅指數成分股入手，不難發現僅得中移動(00941)走勢較為樂觀，滙控(00005)、騰訊(00700)及友邦(01299)正進入調整期，當中以騰訊走勢最惡劣。騰訊本周三以全日最高位380元開市後便調頭向下，昨日最低跌至370.4元，兩日曾累挫2.5%，短線甚有機會下試368元，潛在跌幅約2%；滙控則有機會回試60元水平，潛在跌幅約1.3%；至於友邦則有機會回調至50天線約78.3元，潛在跌幅約2.3%。

調整以250天作支持

假設恒指按現水平調整1%，是次則需要先調整至27520點左近，亦即與250天位置相近。上周推介的佳兆業(01638)表現不俗，從推介前報3.21元升至昨日高位3.48元，暫時累升8.4%，有貨在手的投資者可繼續持有，首個目標3.75元維持不變。至於筆者早於12月6日推介長和(00001)及金沙(01928)，兩股當時身處69.25元及36.75元，並分別給予兩者目標價72.5元及39元。

過去一周，長和及金沙分別高見75.8元及40.8元，不足十個交易日已升抵筆者目標價有餘，袋袋平安。近日不少新經濟股展現強勢反彈，小米(01810)從9.2元水平突破後短短五個交易日抽升至10.88元，升幅高達18.3%；貓眼娛樂(01896)從11.2元左右抽升，至周一高位14.44元，短線累升28.9%。有騰訊撐腰做股東兼倚靠騰訊做生意的微盟集團(02013)，自12月初在3.1元水平整固後近日亦見異動，投資者不妨留意是次會否轉勢。

微盟今年1月15日以每股2.8元上市，業務主要分為兩部份，一為SaaS產品，二為精準營銷業務。SaaS產品主要圍繞電商、零售、餐飲、本地生活及酒旅等多個垂直行業。在電商業務中，微盟主要以「微信小程序」及「微信公眾號」在騰訊旗下的微信上提供SaaS產品，以及通過各類騰訊社交媒體平台如「微信朋友圈」、QQ與騰訊視頻廣告等提供營銷服務。

半年業績扭虧為盈

微盟獨特之處，在於客戶來自世界500強零售企業，同時被認定為騰訊智慧零售官方指定合作夥伴，與騰訊智慧零售在開拓客戶、研發產品與營運服務上有強大協同效益。截至今年6月底止半年，微盟收入按年大升97.8%至6.6億元人民幣，虧轉盈賺2889.6萬元人民幣。期內，微盟的SaaS支付商戶按年大升24.3%至7萬名，每廣告主平均開支按年上升35.1%至9.2萬元人民幣。

微盟在今年下半年，將智慧商業解決方案業務逐步拓展至教育與自媒體。在營銷雲版塊中，則協助客戶構建客戶數據平台、內容創意平台、提供全渠道觸點及營銷自動化工具，以提升客戶廣告投放效果。微盟近日升穿10天及20天線，走勢有好轉跡象，較保守的投資者可待其回調至大型支持區約3元吸納，如確認擺脫自今年4月以來延伸的下降通道，首站可先回試4元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產