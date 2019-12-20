香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續四日升勢，報2.68214厘，較周四低0.0309厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.95929厘，較周四低0.02535厘，三連跌；1星期拆息回落至2.12536厘；兩星期拆息下滑至2.91107厘；3個月拆息回落至2.43161厘。

長息方面，半年期拆息上升至2.42571厘；1年期拆息上揚至2.43202厘。

港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.8008。