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努欽:「非常有信心」美中1月初簽首階段貿協



美國財長努欽向CNBC稱，「非常有信心」美國與中國可於明年1月初簽定首階段貿易協議。

英央行按兵不動 或有限漸進收緊政策



英倫銀行7:2票維持利率不變，符預期；聲明稱或須以漸進步伐，在有限範圍內收緊政策。同時以9:0票維持國債、公司債購買計劃不變。

意國會委員會籲政府考慮阻止華為中興參建5G



意大利國會國家安全委員會建議政府阻止華為和中興(00763)向當地提供5G技術。另外，格陵蘭國營電訊商Tele Greenland選擇瑞典愛立信作為5G合作方，華為落選。

美股收市破頂 道指漲137點



新出爐的美國經濟數據參差，但華爾街判斷參議院通過總統特朗普的彈劾法案機會很微，美股高開高走，三大指數齊創歷來收市新高及即市新高。道指收市抽升137點或0.49%；標指漲0.45%，歷來首次收高於3200點關；納指上揚0.67%，為連續第六個交易日攀升。思科股價抽升2.66%，Tesla飆2.77%，首次突破400美元關，Caterpillar回落1.43%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數跌1.8萬人，至23.4萬人，稍高於預測。11月二手樓銷售按月挫1.7%，年率為5個月低。第三季經常賬赤字收窄至1241億美元，按季跌0.9%，仍高於預期。

￭ 美國參議院先後通過兩項開支法案，聯邦政府周六料避免局部停運。

￭ 美國眾議院投票以大比數通過《美墨加協定》。努欽稱協定將提升美國GDP半個百分點。

￭ Nike第二季盈利按年升32.2%，每股經調整盈利及收入均勝預測。市後股價跌逾2%。

￭ 美滙尾段持平報97.4；日圓兌美元先軟後升0.22%；英鎊反覆再挫0.55%，兌1.3007美元。

￭ 紐約2月期金收市升0.4%，每盎斯報1484.40美元。

￭ 紐約1月期油收市升0.5%；布蘭特2月期油漲0.6%。

￭ 英國政府：將立法允許下月31日脫歐，並規定實施期限至明年12月底。

￭ 英倫銀行議息聲明言論偏鴿，英國股市收市升0.44%；德國跌0.08%；法國進賬0.21%。

￭ 墨西哥央行一如預期下調利率0.25%，至7.25厘。

￭ 李克強：明年經濟下行壓力可能更大。

李小加首次減持港交所 套1.67億



聯交所權益披露，港交所(00388)行政總裁李小加周三在場內出售65萬股港交所股份，套現1.67億元，為上任以來首次出售持股。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27879點，較昨日恒指收市高水79點。

￭ ADR港股比例指數報27769點，較港收市低30點。

￭ 富力地產(02777)配售2.73億股H股，淨籌約37.35億元，股份周五復牌。

￭ 築友智造(00726)售一幅河南省地皮99%權益，作價1.11億人民幣。

￭ 大昌行(01828)通過私有化，預期下月10日撤消上市。

￭ 德益(08522)獲聯交所原則上批准轉板上市。