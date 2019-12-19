香港財經

本港經濟環境轉差，旅遊業界面臨寒冬。捷旅集團主席何栢霆表示，公司主打高檔旅行團，受經濟下行影響較少，預計聖誕檔期報團人數按年減少10%至15%。在目前營商環境下，此跌幅已算輕微。

何栢霆出席電台節目時稱，市民仍有外遊意欲，因為本港今年不少大型活動取消，聖誕氣氛沉悶，令不少人選擇外遊散心。他認為，旅發局取消除夕煙花滙演會進一步減低旅客來港旅遊意欲。

對於政府推出針對旅遊業的紓困措施，何栢霆認為，政府資助金額較小，或對小型旅行社有幫助，但對於大型旅行社則作用不大。