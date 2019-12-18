兩隻新股明天掛牌，其中保利物業(06049)暗盤向好，高收近14%。
據耀才暗盤交易中心資料顯示，保利物業暗盤收報40元，較招股價35.1元，升4.9元或13.96%。一手200股，賬面賺980元。
該股公開發售部分超額認購221.68倍，國際配售則獲大幅超額認購；一手中籤率100%。
另外，同樣於明日上市的時代鄰里(09928)暗盤收報5.15元，與招股價相同。該股公開發售部分超額認購9.61倍，國際配售則獲大幅超額認購；一手1000股中籤率35%。
兩隻新股明天掛牌，其中保利物業(06049)暗盤向好，高收近14%。
據耀才暗盤交易中心資料顯示，保利物業暗盤收報40元，較招股價35.1元，升4.9元或13.96%。一手200股，賬面賺980元。
該股公開發售部分超額認購221.68倍，國際配售則獲大幅超額認購；一手中籤率100%。
另外，同樣於明日上市的時代鄰里(09928)暗盤收報5.15元，與招股價相同。該股公開發售部分超額認購9.61倍，國際配售則獲大幅超額認購；一手1000股中籤率35%。
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