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今日 14:44 香港財經

貿發局料港明年出口跌2%

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香港貿發局預測本港明年整體出口貨值按年縮減2%，並公布今年最後一季出口指數為18.8，較上一季下跌8.6，創歷史新低，反映港商看淡前景，認為未來數月出口繼續下滑。

貿發局調查顯示，65%受訪出口商預計明年整體銷量下跌，而環球需求減少(37.3%)取代了中美貿易摩擦(31.5%)，成為他們首要憂慮。

貿發局研究總監關家明表示，環球經濟放緩，加上中美貿易摩擦，影響本港出口表現。保護主義進一步擴散至更廣泛的經濟及地緣政治領域，令全球經濟持續不振的風險愈來愈高。

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