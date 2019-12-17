熱門：

今日 17:24 香港財經

年興行資管前主席終身不得重投業界

放大圖片

證監會表示，因年興行資產管理(亞洲)前主席洪榮鋒及前首席財務官兼公司秘書陳錦華，涉及粉飾年興行的速動資金，分別規定二人終身和3年內不得重投業界。洪是粉飾速動資金計劃的主謀，而陳則協助執行該計劃。

證監會已於今年2月就年興行粉飾其速動資金及其他缺失，撤銷該公司的牌照。證監會亦發現，年興行於2014年6月至2017年6月期間，在其牌照申請書及財務申報表內向證監會提供虛假或具誤導性的資料。洪亦沒有將年興行速動資金不足的情況和其辭任董事一事通知證監會。

洪榮鋒透過一些銀行賬戶開出多張其後無法兌現的支票，並將有關金額包括在年興行的速動資金計算表內，從而粉飾該公司的月底速動資金。假如將洪開出支票的金額剔除，年興行便會因在申請牌照時及3年期間內每個月底出現速動資金短欠而不獲發從事受規管活動的牌照。

陳當時為洪的下屬，並能全面查閱由洪作為簽署人的多個銀行賬戶。身為會計事務的負責人，陳完全知悉年興行的真實財務狀況，亦明知由洪簽發的支票在過戶時會因用以開票的銀行賬戶內資金不足或部分賬戶已被關閉而無法兌現，但他卻繼續參與粉飾速動資金計劃，盡量拖長為年興行掩飾其未能維持足夠資金一事的時間。

證監會認為，年興行的失當行為乃因洪及陳的同意或縱容所致，或可歸因於二人作為高級管理人員的怠忽，故亦應視為他們的失當行為。二人的缺失令人嚴重懷疑他們能否稱職地進行受規管活動，以及令人質疑他們是否成為證監會持牌人的適當人選。 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads