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今日 13:31 香港財經

付貨人委員會看淡明年貨運業

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本港貨櫃吞吐量連跌22個月，香港付貨人委員會執行總幹事何立基認為，即使中美達成首階段貿易協議，但對明年貨運業前景不樂觀。

何立基表示，環球經濟疲弱及中美貿易戰令貿易萎縮，香港作為內地重要轉口港，影響尤甚，相信內地廠商會加快將生產投資轉至東南亞國家，以減少關稅影響。

他指出，中美達成首階段協議，取消部分關稅，將有助貿易復甦，明年本港貿易量跌幅料收窄，但貿易戰會是持久戰，而且中國經濟增長放緩影響消費，全球又未見經濟新動力，故對明年貨運業不樂觀，不排除未來會有物流航運公司結業。

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