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中銀香港(02388)宣布，即日起接受合資格的企業申請「中小企融資擔保計劃」九成信貸擔保產品。

九成信貸擔保產品為有期貸款，最高貸款額為600萬元，最長還款期5年。該行將提供高達100%的擔保費回贈，並豁免貸款手續費及開戶費，優惠期至2022年6月30日。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，該行一向大力支持本港中小企業發展，今年以來，「中小企融資擔保計劃」貸款業務顯著上升，截至11月底，新批出的八成信貸擔保產品的貸款金額，較去年同期增長逾4倍。