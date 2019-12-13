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中國額外購2496億美農產品 換華府分段減關稅

中國與美國公布達成首階段貿易協議後，美國貿易代表萊特希澤表示，中國同意未來兩年向美國額外購買320億美元(2496億港元)農產品，以及購入更多能源、製造業與服務產品，換取美國分階段調低中國貨關稅。

威廉斯:減息有利美國經濟明年穩定增長

紐約聯儲銀行總裁威廉斯表示，聯儲局減息行動令到美國整體經濟有更強勁的立足點，明年可持續良好增長。

司法委通過特朗普彈劾案

經過兩天激烈辯論後，美國眾議院司法委員會通過針對總統特朗普的兩項彈劾議案。有關議案將於下周在眾議院全院表決。

挪威最大電訊商棄用華為作5G主供應商

在與華為於4G網絡方面合作10年後，挪威最大電訊營運商挪威電訊(Telenor)宣布，已經選擇瑞典的愛立信(Ericsson)作為其挪威5G網絡的主要科技提供商。

中美達成首階段貿易協議 道指波動收市升3 點

中國於周五晚上開記者會，公布中美已經就首階段貿易協議文本達成共識，美國將分階段取消向中國貨加徵的關稅，刺激原本下跌的美股反彈。道指收市升3點，報28135點；標指數升0.01%，報3168點；納指升0.20%，報8734點。

外圍焦點簡訊

￭ 避險情緒降溫，美元滙價偏軟。ICE美滙指數最低見96.719，最新報97.22，跌0.18%。

￭ 紐約2月期金收市升0.6%，每盎斯報1481.20美元，本周累計升1.1%。

￭ 國際油價上揚，紐約1月期油收市升或1.5%，每桶報60.07美元，是9月中以來首度重返60美元以上。

￭ 英國股市收市升1.10%%，德股升0.46%，法股漲0.59%。

￭ 德國執政聯盟正起草一項法案，要求當局應把「不可靠」的5G設備供應商，排除在核心網絡及非核心網絡之外。

海航擬發5億美元境外債冚債

海航控股（600221.SH）周五於上交所公布，其全資子公司海南航空（香港）擬在境外公開發行規模不超過5億美元（約39億港元）的債券，所得資金將用於償還境外有息債務。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27511點，較昨日恒指收市低水177點。

￭ 貴州銀行（06199）於下周一至周四招股，計劃發行22億股H股，其中10%作公開發售，集資最多57.42億元。

￭ 力寶(00226)及力寶華潤(00156)全資附屬昨天出售21.6萬股騰訊(00700)股份，所得款項總額約7732.3萬元。

￭ 銀行公會主席禤惠儀展望明年本地經濟及部分行業依然充滿挑戰，預料明年經濟增長介乎正負1%。

￭ 政府文件顯示，警隊在過去半年，每個月平均有1.1萬人領取逾時工作津貼，涉及開支總額約9.5億元。