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郭炳聯冀香港盡快走出困境再達高峰

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新地(00016)旗下沙田帝逸酒店開幕，主席兼董事總經理郭炳聯表示，近期社會事件令本地酒店經營環境面對好大挑戰，期望每位同事多走一步，以客為先，為旅客提供卓越服務，在充满挑戰的市場中脫穎而出。

郭炳聯表示，1989年沙田帝都酒店開業時，與現時環境相似，六四事件後先父郭得勝及三兄弟都抱沉重心情，但1997年初期市況好好，更創新高峰，相信現在捱過這幾年，憑香港人的拼搏精神，經歷艱難日子後，便會更珍惜擁有的事物，向前看，五六年後始終會更好。

他稱，期望香港能盡快走出困境，達到更高峰。

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