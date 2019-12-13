熱門：

今日 19:10 香港財經

第三季香港本地居民總收入跌0.6%

放大圖片

政府統計處公布，第三季以當時市價計算的香港本地居民總收入(指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入)，按年下跌0.6%至7641億元。

同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7228億元，按年跌0.5%。第三季的本地居民總收入較本地生產總值多出413億元，相當於該季本地生產總值的5.7%，主要是由於投資收益淨流入。

扣除其間價格變動的影響後，第三季的香港本地居民總收入較上年同期實質下跌3.5%，而本地生產總值在同季實質下跌2.9%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads