香港財經

政府統計處公布，第三季以當時市價計算的香港本地居民總收入(指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入)，按年下跌0.6%至7641億元。

同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7228億元，按年跌0.5%。第三季的本地居民總收入較本地生產總值多出413億元，相當於該季本地生產總值的5.7%，主要是由於投資收益淨流入。

扣除其間價格變動的影響後，第三季的香港本地居民總收入較上年同期實質下跌3.5%，而本地生產總值在同季實質下跌2.9%。