香港財經 港股直擊

港交所(00388)公布，就優化香港證券市場開市前時段競價機制(開市前時段)，及市場波動調節機制(市調機制)的建議刊發諮詢總結。

港交所表示，為了讓市場有充裕的準備時間，市調機制優化措施將暫定在明年第二季率先推行；而開市前時段則待技術改動及測試完成後，預計在明年下半年推出。

除了市調機制優化建議外，諮詢文件亦就港交所應否考慮引入市場層面的波動調控措施(例如停市機制)徵求市場意見。由於市場對該議題未有一致意見，港交所認為現階段無法決定應否實施。

港交所市場主管姚嘉仁表示，持續改善旗下市場微結構是港交所的重點工作之一。十分歡迎市場各界人士支持這兩項改善市場微結構建議，推行這兩項措施將有助提升香港市場的交易流通量及全球競爭力。

港交所將採用的開市前時段及市調機制模式與諮詢文件中提出的基本相同，但亦因應市場回應作出調整，包括價格限制:由原來建議除淨日股份可獲豁免±15%的價格限制，改為同樣適用於除淨日股份，避免該類股份開市時價格過度波動及產生不符預期的波幅。另外，產品覆蓋範圍：槓桿及反向產品亦將會納入開市前時段，以促進價格發現及交易流通量。

市調機制方面，觸發市調機制的次數上限：在擴大市調機制的初期，觸發次數將維持每個交易時段最多觸發1次，先讓市場熟習處理觸發市調機制後的操作。在擴大市調機制涵蓋證券範圍6個月後會就市調機制觸發時的市場運作進行檢討，視乎檢討結果，將允許同一交易時段多次觸發。