港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續四日升勢，報2.51143厘，較周四低0.01095厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.39714厘，較周四彈0.18464厘；1星期拆息回升至1.55732厘；兩星期拆息上揚至1.69506厘；3個月拆息回升至2.37571厘。
長息方面，半年期拆息升至2.36726厘；1年期拆息回落至2.40321厘。
港滙方面，截至上午11時25分，港元兌美元報7.8054。
今日 12:08 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續四日升勢，報2.51143厘，較周四低0.01095厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.39714厘，較周四彈0.18464厘；1星期拆息回升至1.55732厘；兩星期拆息上揚至1.69506厘；3個月拆息回升至2.37571厘。
長息方面，半年期拆息升至2.36726厘；1年期拆息回落至2.40321厘。
港滙方面，截至上午11時25分，港元兌美元報7.8054。
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